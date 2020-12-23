Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın son haftalarda göze batan isimlerinden olan Rıdvan Yılmaz, formuyla herkesin takdirini kazanıyor. Performansı haftalar ilerledikçe daha da artan 19 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan talipleri giderek artıyor. Stuttgart, Hoffenheim ve Benfica'nın kadrosuna katmak istediği Rıdvan'ı son olarak Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille de takibe aldı. Dört kulübün de ocakta genç oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Çocukluk hayali

Özellikle Bundesliga ekibi Suttgart'ın geçen sezondan bu yana izlediği genç oyuncu için kararlı olduğu belirtildi. Rıdvan Yılmaz ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olsa da henüz Avrupa'ya gitmeyi düşünmüyor. Çünkü genç yıldızın en büyük hayali Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak. Altyapısından yetiştiği takımda şampiyonluk turu atmayı düşleyen Rıdvan yakın çevresine “Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamadan hiçbir yere gitmem” dediği öğrenildi.

Galibiyet pozu

Dünkü idman sonundaki mini turnuvayı kazanan Aboubakar, N'Koudou, Rosier, Atakan, Serdar, Ersin ve N'Sakala'dan oluşan turuncu takım galibiyet pozu verdi.

Sözleşmesi uzadı

Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa'dan dört takımın peşinde olduğu Rıdvan Yılmaz için elini çabuk tutmuş ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.