Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen hafta Karagümrük şoku yaşayan G.Saray'da Fatih Terim, Göztepe önüne rotasyonlu kadroyla çıktı. Bu değişiklikler beklenen etkiyi yaparken Cimbom zorlu mücadelenin ilk dakikasından itibaren oyunu domine eden, skoru isteyen taraftı. Kontrolü elden genelde bırakmayan Aslan, Karagümrük karşısında aldığı yarayı Göztepe karşısında net bir skorla sardı ve üç puanı aldı.

Kaptan dümende

Sezon başında yuvasına dönüşünde soğuk bakılan Arda Turan, virüsü yeni atlatsa da, güç toplama döneminde olsa da, Fatih Terim’in cezalı olduğu Göztepe maçında sorumluluk almaktan kaçmadı. 33 yaşındaki oyuncu attığı golü, hemen hemen bütün pozisyonların içinde olması ve belki de en önemlisi saha içinde arkadaşlarına verdiği doğru direktiflerle örnek kaptanlık gösterdi.

Önde baskı

Kayseri, Rize ve Hatay maçlarında rakibe baskıyla sonuca giden fakat Karagümrük karşısında bunu sahaya yansıtamayan Aslan belli ki hatalarından ders çıkarmış. Cimbom yapılan rotasyonla birlikte Göztepe maçına önde baskı kurarak başladı ve meyvesini de çok geçmeden aldı. İzmir ekibini hataya zorlayan Galatasaray daha dördüncü dakikada golünü atarken, âdeta 'bu maç benim' dedi.

Fatih Terim'in gülüşü dünyalara bedeldir

Onun için oynadık

G.Saraylı futbolcular maçı tribünden izleyen Fatih Terim için oynadıklarını söyledi. En manalı sözler Arda'ya aitti. Kaptan 90 dakikanın ardından, "Keşke seyircimiz önünde gol atsaydım" derken, "Hoca'mız cezalıydı. Fatih Terim, Galatasaray'ın ta kendisidir. Her anda eksikliği hissedilir. Onun bir bakışı, bir gülüşü, sohbeti, verdiği bir taktik bizim için dünyalara bedel. Çıkıp her şeyi yaparız onun için" ifadelerini kullandı.

Feghouli: Yerimiz liderlik

Bu sezon ilk golünü atan Sofiane Feghouli ise, "Çok mutluyum. Güzel bir galibiyet oldu. Son maçtan sonra bir reaksiyon gerekiyordu, gösterdik" derken, "Hoca'mız için burada kazandık. Kanatta da oynayabiliyorum, merkezde de oynayabiliyorum. Galatasaray'ın hep lider olması gerekiyor. Önümüzde zorlu bir süreç var. Çok sık maçlar olacak. Trabzon karşılaşması da zor ama kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

NAPOLI'NİN PUANI GERİ VERİLDİ

İtalya'da pişer bize de düşer

Bize de hükmen yenilginin geldiği şu günlerde İtalya'da çarpıcı bir gelişme yaşandı. Serie A'nın 3. haftasında pozitif vakalar yaşayan Napoli evindeki Juventus maçına çıkamamış, hükmen mağlup sayılıp bir puanı silinmişti. Kulübün başvurusu federasyonca kabul edildi ve puanı iade edildi. Maç ileriki bir tarihte oynanacak.

İLK DEFA LİG KADROSUNDA

Bartuğ bu defa oynadı

Galatasaray alt yapısından yetişen Bartuğ Elmaz dün gece ilk defa lig maçı kadrosuna girdi. Fatih Terim oyuncuyu kupada oynatmak istemiş fakat süre yetmemişti. Bartuğ dün maçın son anlarında oyuna girdi.

VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Bayram acısı

∂ Ultraslan’ın yurt içi koordinatörlerinden Ulaş Bayram hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Bayram’dan gelen haber camiayı hüzne boğarken, Galatasaray resmî sitesinden başsağlığı mesajı yayımlandı.

İLHAN PALUT AÇIKLADI

Guilherme Çin'e gitti

∂ Göztepe'de bir Çin kulübüne transfer olan Guilherme, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. İzmir ekibinin teknik patronu İlhan Palut, oyuncunun Türkiye'de futbol oynamak istemediğini söyledi.