Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ligde mağlubiyet yüzü görmeyen ve çıkışa geçen Trabzonspor, bordo mavili camianın Özkan Sümer'i kaybetmenin acısını yaşadığı günde teselliyi Hatayspor galibiyetinde buldu: 1-0. Ligde henüz iç sahada maç kaybetmeyen Hatayspor karşısında temkinli bir oyun ortaya koyan Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol son haftaların formda ismi Vitor Hugo'dan geldi. Pozisyon açısından oldukça kısır bir oyuna sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı.

Kafayı kullandı

50'de Uğurcan'ın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Diouf kaleyi yokladı ama hatasını telafi eden Uğurcan golü önledi. Skordaki dengeyi bozan gol ise 74'te geldi. Sol kanattan Baker'ın kullandığı köşe atışını iyi takip eden Hugo kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. Son bölümde baskısını artıran Hatayspor önemli bir gol fırsatı yakaladı. 82'de Diouf'un oldukça uygun durumdayken yaptığı kafa vuruşu dışarı çıkınca Trabzonspor zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan taraf oldu: 1-0. Karadeniz temsilcisi puanını 17 yaptı, Hatayspor 21’de kaldı.

Sezon boyu sürsün!

Golleri sonrası takla atan Vitor Hugo “Brezilya'da oynamaya başladığımdan beri hep aynı sevinci yapıyorum. Sezon boyunca bunu çok defa yapacağımı umuyorum” dedi.

HUGO'DAN İTİRAF:

Oyun yoktu ama ruh vardı

Trabzonspor’u galibiyete taşıyan Vitor Hugo: Tabii ki öncelikle çok mutluyum. Gol attım, takıma yardımcı oldum. Trabzonspor ailesi için acı gündü. Özkan Sümer için kazandık. Saha içinde belki istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama ruhu ortaya koyduk.