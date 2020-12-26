Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, sezon başında iki farklı on bir çıkaracak kadro kurdu, ancak bu oyuncu grubu hiçbir araya gelemedi. Sarı-lacivertliler, sakatlık, ceza, koronavirüs gibi sebeplerle geride kalan 14 haftada her maça farklı kadroyla çıkmak durumunda kaldı. Sezona karma bir kadroyla başlayan takımda Zanka, Deniz, Frey, Rodrigues ve Jailson kısa süreli performansların ardından ayrılırken Dirar da kadro dışı bırakıldı.

Paşa’ya tam kadro

Şu ana kadar 25 farklı oyuncu görev alırken 23 oyuncu farklı gerekçelerle 78 defa forma giyemedi. Fenerbahçe her maça en az 5 eksikle çıkmak durumunda kaldı. Altay’ın cezası, Harun’un sakatlığı kalede, Gökhan ve Nazım’ın eş zamanlı sakatlığı ise sağ bekte krize yol açtı. Çok sayıda alternatif olmasına rağmen golcülerde de sakatlık ve performans sorunu yaşandı. Fenerbahçe’nin ilk defa Kasımpaşa maçına eksiksiz çıkması bekleniyor.

İlk aday Sokratis

Fenerbahçe son yıllarda en çok transferi yaptığı stoper mevkiine, devre arasında da takviye planlıyor. Çok sayıda aday arasından hem performans hem de maliyet hesabı sonrası ön plana çıkan isim Arsenal’in 32 yaşındaki Yunan savunmacısı Sokratis.