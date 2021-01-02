Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara dönemde kadrosunu takviye etmeyi planlayan Fenerbahçe’de yol haritası bu hafta yapılacak toplantıyla netleşecek. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut yol haritasını belirleyecek. Bulut’un talepleri doğrultusunda gidecek oyuncular ve gelmesi hedeflenen oyuncular masaya yatırılacak. Kadro dışı bırakılan Dirar’la yolları ayıracak sarı-lacivertlilerde, Ademi, Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci’nin de gönderilmesi gündemde.

Sokratis bitti gibi

TFF harcama limitlerinde artıda olan Fenerbahçe, oyuncu gönderip transfer bütçesini artırmayı hedeflerken, öncelik stoper takviyesinde. Liste başındaki isim Arsenal’in Yunan stoperi Sokratis. Olimpiakos’un da istediği 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, Arsenal’e bonservis bedeli ödemeyecek. Aynı mevkii için düşünülen bir diğer isim ise Pelkas’ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. Ancak, 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi bu transferi zora sokuyor. Bakasetas sevdası da bitmiş değil.

İmza yetkisi verildi

Fenerbahçe Futbol AŞ’nin, 25 Aralık'ta yapılan genel kurulunda alınan kararlar KAP’a bildirildi. Sarı lacivertlilerin yatırımcıları, yönetimin Bankalar Konsorsiyomu ile yapacağı anlaşmaya imza atmasına yetki verdi. Karar oy çokluğuyla alındı.

POZİTİFLER DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa maçı öncesi yapılan idmanda Novak, Thiam, Lemos takımla; Ferdi ise bireysel çalıştı. Tolga Ciğerci'nin tedavisine devam edilirken, Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncuların durumunda değişiklik yok. Bu arada idman öncesi Sadık Çiftpınar ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün doğum günleri kutlandı.