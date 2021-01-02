Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, zirve yarışından kopmamak için mutlak galibiyet arıyor. Üst üste oynadığı BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivaspor karşılaşmalarından 9 puan çıkaran ve kalesini gole kapatan Beşiktaş, puanını 28’e yükselterek 2020 yılını ligde ikinci sırada kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar bu hafta, 2016’dan bu yana kazanamadığı Kayseri deplasmanında boy gösterecek. Şenol Güneş yönetiminde 15 Ekim 2016 tarihinde Kayserispor’u rakip sahada 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu tarihten sonra çıktığı 3 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Kayserispor üstün!

Beşiktaş’ın en çok zorlandığı deplasmanlardan birisi olarak dikkat çeken Kayseri’de ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Bu şehirde oynanan 19 lig maçında Kayserispor 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 6 maçta 3 puana uzanmayı başardı. Kayseri’deki 4 Türkiye Kupası maçında ise Kayserispor 2 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım ligde toplamda 38 maça çıktılar. Bu mücadelelerde ise Kayserispor 10 maçta galibiyete uzanırken, Beşiktaş 20 maçı kazanmayı başardı. 8 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Josef yetişiyor, Ghezzal belirsiz

Beşiktaş’ta bu maç öncesinde Josef de Souza’dan iyi haber geldi. Ankaragücü maçı sonrasında yaşadığı sakatlıkla Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başladı. Josef’in Kayseri deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan isimlerden Adem Ljajic ve Gökhan Töre oynayamayacak. Sivasspor mücadelesinde sakatlanan Ghezzal’ın durumu ise belirsiz. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun’a giden Aboubakar da kafilede yer almayacak. Golcü futbolcu, yarın gerçekleşecek olan cenazenin ardından pazartesi Türkiye’ye dönecek. Kayserispor’da ise Lung, Yasir ve Ömer Uzun oynayamayacak.

Yarın saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Larin (Necip), Atiba, Mensah, N’Koudou - Güven