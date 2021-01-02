Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça biraz baskı altında çıktıklarını söyledi. Deplasman mağlubiyetlerinden sonra iyi oynamadıkları yönünde eleştirildiklerine değinen Atan, "Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.

Ligin 4-5 doğal favorilerinden bir tanesiyle oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı net bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok memnunum. İkinci yarı 2-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla biraz geriye yaslandık. Onlar da çok gelmeye başladı ama 60'ıncı dakikadan sonra çok rahat çıkmaya başladık. Bence net bir galibiyet oldu." şeklinde konuştu.

Bazı büyük bütçeli takımların 3-4 senede ortaya koyduğu oyunu 4'üncü haftadan beri oynamaya başladıklarını ifade eden Atan, şunları dile getirdi:

"Bunu insanlar yanlış anlamasın. Ukalalık olarak söylemiyorum, oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz, 1'inci, 2'nci, 3'üncü... Ama o bölgede kalmak istiyoruz."

Fenerbahçe karşılaşması

Çağdaş Atan, Alanyaspor'un eski teknik direktörü Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin bir soru üzerine, şu görüşleri paylaştı:

"Erol hoca burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5. bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Daha önce de tebrik ettim onu. Şu anda ligin zirvesine ortaklar. Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ligin doğal favorilerinden, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi. Ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü oyunumuz belli, bunu en iyi nasıl yaparız, rakibi sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz, top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız, hangi boş oyuncuyu buluruz bunları kovalayacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Perşembe günü güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum".

"22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık"

Alanyaspor'un kapanan takımlara karşı zorlanıp zorlanmadığına yönelik soru üzerine, söz konusu takımlara karşı zaman zaman pozisyon üretme noktasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Atan, şöyle devam etti:

"Biz 22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık. Yani sahada tam anlamıyla diri değildik. Biz bu maça çıkarken hafta içi maç olmamasının bize büyük bir avantaj olacağını zaten düşünüyorduk. Fizik olarak çok iyi bir takımız ama gerçekten çok yüksek şiddetli maçlar oynayıp yıprandık. Bundan sonra bu kadar kolay kapanan takımlara karşı maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani tabii ki zaman zaman maç kaybedeceğiz ama sahada daha planlı hücumsal anlamda daha fazla şeyleri deneyen, bütün opsiyonları deneyen bir takım olarak devam etmemiz gerekiyor. Golü attıktan sonra daha farklı işler yapabiliyoruz, bunun farkındayız. Bu oyunun cevaplarından bir tanesi bu. Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız ama bunları da aşmak için her hafta çalışıyoruz. Bir çözümünü bulacağız."

"Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde"

Salih Uçan'ın adının Galatasaray ile anıldığı yönündeki soruya da cevap veren Çağdaş Atan, Salih ile bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Salih'in sezon başından beri başrol verdiği oyuncularından biri olduğunu dile getiren Atan, "Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöyle de düşünmek lazım. Biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşme yaptığı kulüp var. Herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız, bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Saraloğlu: Bu skor bizim için üzücü

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu ise maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyerek, "Oyun olarak değil, kalite olarak bu sonucu hak etmedik. Maça her iki takımda kontrollü başladı. 19. dakikada duran topta karambol oluştu ve rakip oyuncu topa dokunarak 1-0 öne geçti. Kalemizde gördüğümüz ikinci golde ise zamanlamada biraz gecikme oldu. Oyuncularımız çabuk yerleşemedi ve rakip bunu kullanarak bir hücum geliştirerek ikinci golü attı." şeklinde görüş belirtti.

İlk yarıda çok iyi oynadıklarını ancak rakibin de coşkulu ve istekli olduğunu anlatan Saraloğlu, "Maçın 2. yarısında yaptığımız değişikliklerle oyunu domine ettik. İkinci yarı önce oyunu dengeledik sonra üstünlüğü ele geçirdik. Birkaç gol pozisyonumuz var. Fakat bu pozisyonları değerlendirip golü bulamadık. Bir gol bulabilsek devamı gelecekti ama maalesef bunu başaramadık. 83. dakikada yediğimiz gol, maçı bitirdi. Maçın sonucunu da belirleyen gol oldu. Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

İrfan Saraloğlu, takımdaki düşüşün nedenine yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Düşükteki bizi etkileyen en önemli faktör, hazırlık etabının çok kısa olması. Biz ligi en son bitiren takım olduk. Bu sezon da aynı oyuncularımız var. 14 günlük bir hazırlık etabı geçtikten sonra lige başlamak zorunda kaldık. Onun arkasında milli ara girdi ve 10 gün oyuncularımızdan uzak kaldık. Dolasıyla doğru bir çalışma ortamı olmadı. Bunun yanında hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarını üst üstte oynamamız bizi baya yordu. Aynı sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz. En kısa sürede sahip olduğumuz değerlere ulaşmak istiyoruz. Sakatlıklardan dolayı zorunlu transfer yapmamız gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde yapmaya çalışacağız."