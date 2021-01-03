Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, “Şu an için her şey çok olumlu gidiyor. Takımımız formda ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. Daha da iyi olacağız. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Ben ve ailem İstanbul’da güzel vakit geçiriyoruz. Buradaki spor tesisleri de daha iyi” dedi.

Kartal'a odaklıyım

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamaya odaklandığını belirten Ghezzal, “Fiorentina'da kalmak isterdim. Floransa'da kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef Leicester City ile anlaşamadılar. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki hayatı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Sezon sonunda şampiyon olacağımızdan eminim” şeklinde konuştu.