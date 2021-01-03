Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise adeta kabus gibi başladı. Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren turuncu-lacivertlilerde işler beklenildiği gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Paris Saint-Germain ve Leipzig ile aynı gruba düşen Okan Buruk’un takımı, bu serüveni 3 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa’ya veda etti.

Lig tarihinde en fazla gol yediği sezon

Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Medipol Başakşehir isimleriyle Süper Lig’de toplam 12 sezon geçirdi. Ancak hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz sezon kadar ağlarında gol görmedi. Turuncu-lacivertliler, 2007-2008 ve 2019-2020 sezonları arasında kalan bölümün ilk 16 haftaları baz alındığında en çok golü 2009-2010’da yemişti (25). 2020-2021 sezonunda ise bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi alan Başakşehir, 16 puan 16. basamakta. Kalesinde gördüğü 27 golle, ligin en fazla gol yiyen ikinci konumunda bulunan turuncu-lacivertli ekip, 21 defa ise gol sevinci yaşadı.