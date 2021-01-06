Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezona 18 transferle flaş bir giriş yapan Fenerbahçe’nin devre arasında da hız kesmeye niyeti yok. Kâbus gibi geçen iki sezonun ardından 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile Erol Bulut’un hazırladıkları transfer listesine onay verdi. Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan Koç, “Raporları aldık. Limitler ve kontenjan dâhilinde hareket edeceğiz” derken “Bir iki takviyeye ihtiyacımız var” ifadesiyle transfer girişimlerini doğruladı.

Visca aşkı bitmiyor

Fenerbahçe’nin öncelikli hedefi stoper. Bu mevkii için öne çıkan isimler Arsenal’in Yunan oyuncusu Sokratis, PAOK’lu Michailidis ve Alanya’nın İngiliz’i Caulker. Fenerbahçe’nin Napoli ve Olimpiakos ile girdiği Sokratis yarışından galip çıkması beklenirken şartların uygun olması hâlinde iki Yunan oyuncunun da alınması söz konusu. Caulker ise yüksek bonservis talebi sebebiyle zor ihtimal. Sağ kanadın bir numaralı adayı Edin Visca’yla anlaşan sarı-lacivertliler Başakşehir’le pazarlığı sürdürürken, QPR’ın 23’lük Nijeryalısı Samuel de listede.

Geri döndüler

Kasımpaşa galibiyetinin moraliyle Alanya maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de eksikler azalıyor. Covid-19 testleri negatife dönen oyunculardan Serdar Aziz salonda çalışırken Caner antrenmanın tamamında yer aldı. Tedavileri süren Novak ve Gökhan’ın da yarın oynayabileceği belirtildi. Perotti ve Tolga dışında eksik kalmadı.