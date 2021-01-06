Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ajdin Hasic, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçta oyuna sonradan girmiş ve uzatma anlarında skoru 2-0'a getirerek siyah beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşamıştı. Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli oyuncu, Beşiktaş'ta oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'a tam anlamıyla adapte olduğunu belirten Hasic, "Her şey harika gidiyor. İstanbul'a ve Türk insanına âşık oldum. Sonunda golümü de attım ve rüyam gerçek oldu. Gerisi gelecek" dedi.

Ljjaic'e methiye

Takımda kendisini en çok etkileyen oyuncunun Boşnak oyuncu Âdem Ljajic olduğunu söyleyen Hasic, "Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri Ljajic. Sadece bu aralar sakatlık sorunu yaşıyor. Ondan çok şey öğrendim. Benimle yakından ilgileniyor. Bir de Vida var. Biz üç Balkan oyuncu çok iyi anlaşıyoruz, hep beraberiz" sözlerini kullandı. Beşiktaş'a geldiği için hiçbir zaman pişman olmadığını söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, "Geleceği çok fazla düşünmüyorum. Şu an sadece Beşiktaş'a odaklandım" diye konuştu.

ABOUBAKAR'A MORAL

Beşiktaş dünkü çalışmasıyla Rize maçı hazırlıklarını bitirdi. Futbolcular idmanda 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalıştı. Annesinin cenazesinden dönen Aboubakar da çalışmada yer alırken takım arkadaşları tarafından teselli edildi.

İKİ İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Son haftalarda performansı artan isimlerden Domagoj Vida ile Bernard Mensah bugün de sarı kart görmeleri durumunda Hatay deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek.