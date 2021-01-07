Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Kayıplar gaza getirdi!

Antalya beraberliğinin ardından, Konya karşısında da alınan 4-3’lük mağlubiyet sonrası sarı kırmızılı yönetim transferde vites yükseltme kararı aldı. Ancak UEFA’dan ceza yememek adına da tedbir elden bırakılmayacak. Transfer sürecinde Radamel Falcao’nun durumu belirleyici olacak. Inter Miami’nin ilgilendiği Kolombiyalı oyuncunun ABD’de macerası öncesinde Miami’deki emlakçıları takibe başlaması heyecanı katladı.

Onyekuru aşkı

Geçelim transfer detaylarına... Cimbom’da Fatih Terim’in takımda görmek istediği ilk isim Henry Onyekuru. Monaco’nun satış listesine koyduğu Nijeryalı, G.Saray’dan başka takımda forma giymek istemediğini söylüyor. Yönetim de Fransız ekibiyle orta yolu bulmaya çalışıyor. Ayrıca Cimbom bonservisi elinde olan golcü Ahmed Musa’nın menajeri ile de anlaşma zemini arıyor. Bu arada İtalyan basını da Aslan’ın Torino forması giyen 29 yaşındaki Simone Zaza için görüştüğünu iddia etti.

OMAR'DAN MESAJ

Daha güçlü döneceğim

Yılbaşı gecesinde talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui, İnstagram hesabından G.Saray taraftarlarına seslenirken, "Daha iyiye gidiyorum. Sizleri telaşlandırdığımı biliyorum. Tedavimde hâlâ bazı zorluklar varsa da, ilerleme kaydediyoruz. Daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.