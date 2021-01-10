İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.