İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi. Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
10.01.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.
Etiketler : fenerbahçe,spor haberleri,
758994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758994.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
11
1
4
18
34
02
GALATASARAY A.Ş.
17
10
3
4
20
33
03
FENERBAHÇE A.Ş.
16
10
2
4
11
32
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
17
8
7
2
12
31
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
17
6
6
5
4
24
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
18
6
6
6
-6
24
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
17
6
4
7
3
22
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
17
5
7
5
-2
22
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
17
6
4
7
-4
22
13
YENİ MALATYASPOR
17
5
6
6
-2
21
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
17
5
6
6
-8
21
15
GÖZTEPE A.Ş.
17
4
7
6
1
19
16
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
17
GENÇLERBİRLİĞİ
17
5
4
8
-13
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
17
4
4
9
-10
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
17
3
5
9
-11
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor 2 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 0 Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray 6 - 0 Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük 2 - 1 Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 2 Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor 1 - 1 Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
11.01.2021 16:00
Erzurumspor - Fenerbahçe
11.01.2021 19:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor