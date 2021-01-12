Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve G.Saray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar üçüncü defa Nijeryalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak için her konuda anlaşmaya vardı. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac ile yıldızı barışmayan Onyekuru transfer listesine konmuştu. Fransız ekibi, hücum oyuncusu için ilk başlarda 10 milyon avronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Onyekuru Galatasaray’dan başka bir takıma gitmek istemediğini menajeri vasıtasıyla kulübüne bildirdi. 23 yaşındaki oyuncuyu başka isteyen olmayınca Fransızlar sarı-kırmızıların teklifini kabul etti.

Bedavaya kiralandı

Yapılan anlaşmaya göre Onyekuru sezon sonuna kadar parçalı formayı giyecek. Bu dönem için Galatasaray sadece oyuncunun maaşını ödeyecek. Ancak Mustafa Cengiz yönetiminin isteği, zorunlu satın alma maddesini de kontrata eklemek. Böylece ortaya koyacağı performans sonrası Monaco’nun fiyat yükselmesinin önüne geçilmek isteniyor. Tarafların halen bu konu üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü ve 5 milyon avronun altında bir rakama Galatasaray’ın, Fransız ekibini ikna etmek üzere olduğu öğrenildi. Bu son pürüz aşıldığı zaman resmî transfer açıklaması yapılacak.