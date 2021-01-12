Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Sportif Direktör Edu'nun Mesut ile sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürdüğünü ifade ederken, "Kısa süre içerisinde sonucu açıklayacağız" dedi. Arsenal cephesinde bu hafta içinde görüşmelerin sonlandırılacağı gelen haberler arasında.

10 milyon avro

Mesut’un da Arsenal'daki işlemlerin bitmesinin ardından İstanbul’a gelerek 3,5 yıllığına Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Sözleşmenin toplam maliyetinin 10 milyon avro olacağı bildirildi. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Mesut heyecanı yaşıyor. Dünya yıldızı oyuncu için her gün binlerce mesaj atılırken Mesut'un geleceği gün iple çekiliyor.

SOKRATIS İÇİN

Yeni rakip Real Betis

Fenerbahçe'nin stoper listesinin başında bulunan Sokratis ile ilgili yeni bir rakip ortaya çıktı. Sky Sports'un haberine göre Real Betis oyuncuyla anlaşmaya hayli yaklaştı. Fenerbahçe, stoper listesinde Sokratis dışında Michailidis, Szalai ve Deli gibi isimleri de bulunduruyor.