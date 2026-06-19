İhlas Haber Ajansı
Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor
Çorum’da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan sürücü, kaza sonrası otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Polisler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Özetle DinleKaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı! Polis her yerde...
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Akşemseddin Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan gelen aracın çarpması sonucu iki kişi yaralandı ve çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
- Akşemseddin Caddesi'nde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen araç çarptı.
- Kazada otomobilde bulunan Y.E. ve H.S.K. yaralandı.
- Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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Gece saatlerinde Akşemseddin Caddesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.E. ve H.S.K. yaralandı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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