Çorum’da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan sürücü, kaza sonrası otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Polisler, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde Akşemseddin Caddesi’nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.E. ve H.S.K. yaralandı.

Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı! Polis her yerde onu arıyor

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası