Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 12.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü futbolcusu Jefferson Nogueira Junior'un 09.01.2021 tarihinde oynanan Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fatih Karagümrük Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Konyaspor Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir FK Süper Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in kulüp sosyal medya hesabından yapılan ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün kulüp mensubunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu ‘ayrımcılık’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Cem Emiroğlu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu ‘ayrımcılık’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 10.01.2021 tarihinde oynanan Hatayspor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/5 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 11.01.2021 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü futbolcusu Oussama Hadadi'nin 11.01.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."