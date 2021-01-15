Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Türkiye Kupası’nda son çeyrek finalisti belirleyecek maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırladı. Ligde on gün önce konuk olduğu Kasımpaşa’yı 3-0’la geçen sarı-lacivertliler favori olarak çıktığı Kadıköy’de sürprize izin vermeden turu geçti. İki takımın da önemli eksikleri vardı, ancak Fenerbahçe’nin kadro derinliği Kasımpaşa’nın aksine yoksunluk hissi uyandırmayacak kadar derindi.

Paşa fırsatları tepti

Oysa Kasımpaşa maça istekli ve etkili başlamıştı. Hızlı ataklarla sonuca gitmeyi hedefleyen lacivert-beyazlılar, Hodzic’le yakaladığı fırsatları cömertçe harcarken, ilk tehlikesini 25’te geliştiren Fenerbahçe’de Sinan Gümüş ile Mert Hakan’ın çabaları yetersiz kaldı. Sarı lacivertliler ligdeki galibiyet serisini getiren kontrollü oyundan taviz vermezken, Kasımpaşa son pas beceriksizliğini aşamadı.

Samatta golle döndü

Kupadaki Sivas Belediye maçından sonra ilk defa on bir gören Samatta, Caner’in ortasına vurduğu kafayla hem golü hatırladı, hem de turu getirdi. Fenerbahçe, ligdeki temposunun altında kalsa da kupada yoluna devam etmenin keyfini yaşadı. Genel futbol zevki açısından keyifleri kaçıran şey ise son bölümde Mert Hakan'la Aytaç arasındaki yakışıksız tekmeleşmeydi. Mert bu didişmenin faturasını kırmızı kartla ödedi.

Perotti ayrılıyor

Erol Bulut dünkü basın toplantısında beklenen haberi vererek, "Perotti'yi sakatlıklar bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılacak, öyle gözüküyor. Oraya bir transfer yapacağız" sözlerini kullandı.

Kazanmaya alışıyoruz

F.Bahçe'nin sağ beki Nazım Sangare, "Zor bir maçtı. Biraz yorgunluk vardı. Karşı takımda da yorgunluk vardı. Amacım her zaman takıma destek olmak. Gökhan (Gönül) abi bana çok değerli tavsiyeler veriyor. Kazanmaya alışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

DİREKT KIRMIZI GÖRÜNCE

Mert Hakan ligde cezalı

∂ Karşılaşmanın son bölümünde Aytaç Kara'ya yerde tekme atan Mert Hakan Yandaş direkt kırmızı kartla oyundan atılınca cezalı duruma düştü. Hakem Ümit Öztürk'e itirazları sonuç vermeyen futbolcu pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

FERDİ: BEŞİNCİ GALİBİYET

İyi bir seri yaptık

∂ Fenerbahçe'nin genç ismi Ferdi Kadıoğlu, maçı değerlendirirken, "Gerçekten çok mutluyum. 5. galibiyetimizi aldık ve seri olarak yaptık bunu. Bazı zamanlarda iyi şeyler yaptım ama çok basit top kayıplarım da oldu. Çeyrek finale çıktığımız için mutluyum" dedi.