Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'in 19'uncu haftası, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ligde çıkışa geçen Trabzonspor ile Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda iyi skorlar alan Antalyaspor'u buluşturdu. Trabzonspor ile anlaşmadan önce Antalya'nın kapısından dönen Avcı ile üç farklı dönemde Trabzonspor'u çalıştıran Yanal'ın buluşmasından beraberlik çıktı.

İlk denemede gol

Trabzonspor'un baskısıyla başlayan maçta gole yaklaşan taraf da oyunun başında bordo-mavili takımdı. 11'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışından çektiği şut Ersan'ın eline çarpınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ama Boffin, Ekuban'ın şutunda golü önledi. Ev sahibi 25'teki ilk atağında golü buldu. Fredy'nin getirdiği topta iyi pozisyon alan Amilton kafasını çalıştırdı:1-0.

1 puan Afobe'den

Ev sahibi takım Ersan'ın 33'te Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atılmasıyla maçın geri kalan bölümünü 10 kişi oynarken, bu dakikadan sonra topa sahip olma oranında yüzde 74'ü bulan Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibin kilidini ancak 90+6'da açabildi. Puanı getiren gol son haftaların formsuz ismi Benik Afobe'nin kafasıyla geldi.

Ciddi isimler alacağız

11'e 11 daha iyiydik

Maçı değerlendiren Trabzonspor'un çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "11'e 11 daha iyi oynuyorduk. 11'e 10'da duygular ön plana çıkmaya başladı. Bu doğru değil" derken, "Bu oyunlar zor oyunlardır. Bu oyunları çevirmek için teknik kapasiteli oyuncular gerekiyor, kalite gerekiyor" sözlerini kullandı.

Forvete üç yeni

Transfer çalışmalarına değinen Avcı, "Hedefe giderken oyuncu kalitesini ve rekabeti yükseltmeliyiz. Hem Trabzonspor'a uygun hem de oyun planına uygun şekilde çalışıyoruz. Berat bu isimlerden. Çok ciddi çalışmalar var. Ön tarafa 2-3 tane isim için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.