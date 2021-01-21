Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Osayi ihtimali var

Perotti varken bile kanat arayan Fenerbahçe, Arjantinli bıçak altına yatacağı için devre arası transferinde girişimlerini hızlandırdı. QPR’dan Osayi ile gelecek sezon için anlaşan sarı lacivertliler, hemen oynatabilecekleri bir isim için kelimenin tam anlamıyla transfer pazarının altını üstüne getiriyor. Osayi için QPR’a 750 bin avro teklif eden yönetim, İngilizlerin iki katı ücret talep etmesi sebebiyle farklı isimlere de yöneldi.

Mutlaka alınacak

Fenerbahçe, Galatasaray’dan haber bekleyen Onyekuru için nabız yoklasa da, bu oyuncunun sarı kırmızılarla anlaşması haberiyle birlikte, daha önce de gündeme gelen Samuel Kalu'ya yöneldi. Bordeaux’da forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı’yı kiralamak için Fransızlarla görüşen sarı lacivertlilerin bir diğer adayı ise Karagümrük’ün 24 yaşındaki Senegallisi Alassane Ndao. Kalu işi olumlu sonuçlanmazsa Gümrük'ün kapısı çalınacak.

Fener'e müjdeli haberler

F.Bahçe'de sakatlar bir bir iyileşti. Gökhan Gönül, Sosa ve Kemal Âdemi kadroya alındı. MR'ları temiz çıkan Serdar Aziz ve Valencia'yla, belinde ağrısı olmasına rağmen Caner Erkin ilk on birde olacak. Erol Bulut, Gustavo'nun yanında Mert Hakan veya Sosa'dan birini oynatacak.

SzalaI havalarda

Yeni stoper Attila Szalai, Macar basınından Nemzeti Sport’a verdiği demeçte, “Muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kendimi Real Madrid’de gibi hissediyorum” dedi. Szalai “İyi futbolcu olmak için çok çalıştım. Bundan sonra daha da çok çalışacağım” diye konuştu.