Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş maça neden lider olduğunu gösterir bir şekilde başladı. İsabetli ve seri şekilde paslaşan siyah beyazlılar, rüzgârı karşısına almasına rağmen işi erkenden bitirmeye çalıştı. Aboubakar ve Atiba'nın kaçırdığı net fırsatlardan sonra beklenen gol ilk yarının sonunda geldi. İlk 45 dakikada çok tempolu oynayan Kartal'ın amansız baskısına karşı koymakta zorlanan Karagümrük nadiren hücuma çıkabildi.

Kartal durmadı

İkinci yarıda Larin sola, N'Koudou sağ kanada geçti. Farkı erkenden ikiye çıkaran siyah-beyazlılar sanki acil olarak birkaç gole daha ihtiyacı varmış gibi aceleci ve istekli şekilde hücum etmeye devam etti. Karagümrük'te oyuncuların saha içi yerleşimleri karma karışıktı çünkü sağlı sollu saldıran Beşiktaş'ın estirdiği fırtına kırmızı-siyahlıları tam anlamıyla savurdu.

Zirveyi sevdi

Sergen Yalçın fark dörde çıkınca yoğun fikstürü düşünerek üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Karagümrük'ün hocası Atılay Canel, takımın skora etki edebilecek isimleri Mevlüt Erdinç ve Jimmy Durmaz'ı oyuna 4-0'ken aldı. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, ligin en çok gol atan ve averajı en yüksek takımı olarak liderliğini sürdürdü.

Evet, Hulk’u istiyoruz!

Daha yolumuz uzun

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, transfer gelişmelerine değinirken “Forvet hattını şartlar mümkün olursa güçlendirmek istiyoruz. Hulk da görüştüğümüz oyunculardan birisi. Şartlar uyarsa kadromuza katarız” dedi. Şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu söyleyen Yalçın “Daha yolumuz uzun” ifadelerini kullandı.

Âdem-Gökhan’la devam

Sezon sonuna kadar yarışı sürdürmek istediklerini söyleyen Yalçın “Her maça ciddi hazırlanıyoruz. Oyunu hem defansif hem de ofansif şekilde oynamaya çalışıyoruz. Âdem Ljajiic koronavirüse yakalandıktan sonra uzaklaştı, üstüne sakatlandı. Gökhan Töre de döndü. Her ikisinden de ligin ikinci yarısında faydalanacağız. Umarım ikisi de takıma gereken katkıyı yaparlar” dedi.