Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Ankaraspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Pazartesi:

16.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)