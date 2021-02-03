Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Çiçeği burnunda lider Fenerbahçe, Galatasaray derbisine koltuğunu koruyarak çıkmak, Kadıköy'den 1 puan çıkaran ligin flaş takımı Hatay ise evinde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyordu. Sarı lacivertliler yine çok eksikliydi. Ev sahibi ise en önemli silahlarından Akintola'dan mahrumdu. Maç tempolu ve sert başladı.

Boupendza'ya set

Yeni transfer Samuel’in ilk 11'de çıktığı maçı tribünden izleyen Mesut Özil hop oturup hop kalkarken, Pelkas ve Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'ın vasatlığı Fenerbahçe'nin hücum zenginliğini frenliyordu. Boupendza tek başına tehlike oluştursa da Caner, Szalai ve Altay kritik hamlelerle kaleyi başarıyla savundu.

Muhteşem Altay

Samuel’in şık bir çalımla yaptığı asistte Thiam'ın şans golü Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Sakatlanan Gustavo ikinci yarıya çıkamazken, Hatay nefes kesen bir baskıya başladı. Boupendza direğe takıldı, Ozan Tufan çizgiden çıkardı. Altay inanılmaz kurtarışlar yaptı. Son anlarda Hatay kendi kalesine attığı golle yıkılırken Boupendza jeneriklik bir golle tabelayı belirledi: 2-1.

Ne gaza geldik ne gaza getirdik!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatay maçı sonrası açıklamalar yaptı. Zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Koç, İrfan Can transferiyle ilgili olarak da “Başakşehir son derece profesyonel davrandı. Biz bu transfer için ne gaza geldik ne de gaza getirdik. Ben İrfan Can ile konuştum ve fikrini sordum, problem görmeyince bu transfer gerçekleşti” dedi.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Mesut’tan siftah

F.Bahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Maça yedek kulübesinde başlayan Mesut Özil heyecanıyla dikkati çekti. Yıldız oyuncu Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 76’da Thiam’ın yerine oyuna alındı.

MESUT ÖZİL’DEN

Altay’a özel tebrik

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Mesut Özil, pek fazla topla buluşamazken ikinci golde atağın hazırlayıcısı oldu. Mesut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlk maçımdı. Takımımıza tebrikler çok önemli 3 puan bizim. Kalecimiz için ayrı teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Gustavo çıkınca sıkıntı yaşadık!

Az dinlendik

Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, kötü oyunu yorgunluğa bağladı. “Sadece 65 saat dinlenebildik” diyen Bulut “Çok zor maçtı ama kazandık. Gustavo çıktıktan sonra rakipten baskı yedik. Durum dönünce belli olacak. Elimizdeki oyuncuları değerlendireceğiz.”