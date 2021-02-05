Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.