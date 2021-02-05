Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.