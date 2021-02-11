Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, öncelikle toplantıya gelen basın mensuplarına, "Geleneksel hale getirdiğimiz Karadeniz yemekleri organizasyonumuzu yaptık bugün bahçemizde. Transfer döneminde sizi hayli üzdüm, sizlere de hak veriyorum görevinizi yapıyorsunuz ama bana da hak verin. Sizleri çok seviyorum ama en çok Galatasaray’ı seviyorum. Galatasaray için bunları yaptım" dedi.

"Transferler çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık"

Yapılan transferler hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Eksiklerimiz vardı, hocamızın nokta atış istediği transferler vardı. Bunları yapmak için ekip halinde hareket ettik. Başta Mustafa Cengiz başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuz Fatih hocamız, Oytun kardeşimiz, Şükrü, Uğur, scout ekibi hep beraber burada uzun uzun çalışmalar yaptık. Sabahlara kadar kalmalarımız da bizi yalnız bırakmayan Fatih Terim’e de teşekkür ediyorum. Burada yürütmemizin sebebi, buradan hiçbir yere bir şey çıkmamasıydı. Bunu da başardık. Statta yaptığımız zaman zaten girerken güvenlik bile kimin geldiğini telsizle bildiriyor. Onun için transferi burada yönettik. Çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes’in transferi Türkiye’de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim’di. Rui Costa bizzat hocamla konuşarak ‘okey’ verdi. Yoksa çok zordu" diye konuştu.

"Sözleşme konusunda oyuncularımız bir sorun çıkmayacaktır"

Futbol takımında sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Albayrak, "Hepsiyle teker teker görüşüyorum. 2-3 tanesinin menajeriyle yarın bir araya geleceğiz. İki aydır devam ediyor pazarlık. Pazarlık ediyoruz, eski dönemler yok artık. Bize banka şunu söylüyor; limitini 40 milyon Euro seviyesine çekeceksin. Biz 55 milyon Eurolardayız. Eski futbolcularımızın maaşları Euro üzerinden olduğu için farkı anlatıyoruz. Bu paraları kulüplerin ödeme şansı yok artık. 33 milyon Euro bu sene bizim tribünden hasılat kaybımız var. Hiçbir yerde yaprak kımıldamıyor. Bankanın eline kalmışsınız. Alacağınız para bellidir. Kulüpleri ileride çok büyük bir tehlike bekliyor. Futbolcularımıza bunu anlatıyoruz. Onların da birçoğu anlayışla karşıladı. Hiçbir futbolcumuzda bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Emre Akbaba ile görüşüyorum; menajeri ülkeye giremiyor Covid dolayısıyla. Emre Akbaba, Galatasaray’ın çocuğudur, bir problem olmaz. Muslera zaten semboldür ve Taffarel’dir. İnşallah bıraktıktan sonra da Galatasaray’a uzun yıllar hizmet eder, Fatih hocamızın yanında yerini alır. Herkes nasıl Galatasaraylı olduğunu biliyor. İçimizden biridir Muslera. Sözleşmesi biten oyuncularda bir problem olacağını tahmin etmiyorum" açıklamasında bulundu.

"Falcao’nun sakatlığının geçmesini bekliyoruz"

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun Güney Amerika’ya döneceği iddialarına cevap veren Albayrak, "Falcao’nun doğum gününü kutluyorum. Kendisine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini alıp taktim ederim inşallah. Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Falcao. Şanssız bir dönem geçirdi, sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Olursa onu ilk olarak hocamıza danışırız, sonra da yönetimimizle paylaşırız. Söyleyecek olduklarım bunlar. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Başka cezaların açıklanmasını bekliyoruz, sona açıklama yaparız"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) takım kaptanlarından Arda Turan’a verdiği 2 maç men cezası hakkında ise Abdurrahim Albayrak, "Çok üzüldüm, Arda'nın iki maç ceza almasına. Başka cezaları bekliyoruz, ondan sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok değerli, çok kıymetli. Başımızın tacı olan sağlık çalışanlarının adı kullanılacak ne işler yapıldı onları bekliyoruz" dedi.

"Mustafa’nın daha fazla gol atmasını bekliyoruz"

Devre arasında takıma katılan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’in transferini anlatan Albayrak, "Mustafa transferiyle 1 ay uğraştık. Son gün burada imzaladık. Kulübünde yönetim değişti. Pazarlık ediyoruz, yönetim değişiyor. Galatasaray’ı seçtikleri için Galatasaray’a geldikleri için kulübüm ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Çok değerli bir oyuncu. Bir an önce daha çok gol atmasını bekliyoruz. Bir an önce 10 golünü hazırla, çocuklarını aldıralım dedim. Çok değerli bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.



Süper Lig’de pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı için saat değişikliği başvurusu yapıp yapmayacakları sorusuna Abdurrahim Albayrak, “Aslında bize de geldi hava durumu. Kasımpaşa’daki dostlarımı arayıp kendileriyle görüşüp federasyonla görüşmek istiyorum. Çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Bilemiyorum ama Kasımpaşa’daki yöneticilerle görüşeceğiz. Maçın biraz erkene alınması için sizin rızanız var mı diye. Yayıncı kuruluş ne der bilmiyorum ama pazar günü akşam şiddetli bir kar yağışı bekleniyor” ifadelerini kullandı.

"Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz"

Ligde önlerinde daha çok karşılaşma olduğunu ifade eden Albayrak, "Önümüzde daha çok maçlar var. Futbolcular çok yorgun düşüyorlar, bunu gördük hepimiz. Sakatlıklar olacak, daha uzun bir maraton. Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İnşallah Galatasaray olacak bu. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Üç tane top direğe nişanlandı dün. Şansız bir maç yaşadık, geride bıraktık, önümüze bakıyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

"Herkesin taşın altına elini koyması lazım"

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Albayrak, "Ben Galatasaray taraftarlarımızı kampanyamıza davet ediyorum. Galatasaray’daki bağış kampanyasına taraftarlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bize yardım etsinler. Bağış yapsınlar. Galatasaray için Galatasaray’ın geleceği için hepimiz için. 33 milyon Euro hasılat kaybımız var herkesin taşın altına elini koyması lazım" açıklamasında bulundu.



Albayrak ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde tüm Sağlık Bakanlığı personeline, Omar’ın sağlık durumu ve Gedson Fernandes’in gelişi sırasında gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.