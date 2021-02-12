Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Dört gün önce oynanan maçta Beşiktaş'ın 10 kişi olmasına rağmen çok katı bir savunma anlayışını tercih eden Konyaspor, yeni hocası İlhan Palut'la bu defa ön alanda daha kalabalıktı. Bu durum maçın tempolu başlamasına ve iki takımın da karşılaşmadaki ilk şutlarının golle sonuçlanmasını sağladı. Eşitlikten sonra oyun tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçti.

Aslar girdi

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun ilk maçında hırslıydı fakat istediği topları alamadı. Sonradan girdiğinde genelde etkili olan Hasic ise ilk 11'de başladığı dünkü maçta çok etkisizdi. Takımın gol makineleri Aboubakar ve Larin oyuna girerken Cenk Tosun ve Hasic kenara alındı. Sergen Yalçın son kozlarını Josef ve Ghezzal'ı alarak oynadı.

Kaçan goller

N'Koudou, Atiba ve Larin'le gole çok yaklaşan Beşiktaş uzatmaların sonuna kadar rakip ceza sahası çevresindeydi. Maçı televizyondan izleyenler penaltı vuruşları dışında kaleci Utku Yuvakuran'ı 2-3 defa görebildi. Penaltı vuruşlarında üstünlük sağlayan taraf olan Beşiktaş yarı finalde Medipol Başakşehir'le eşleşti.

UTKU'DAN İLGİNÇ TAKTİK

Su şişesine yazdılar!

∂ Penaltı atışlarındaki kurtarışı sorulan Utku Yuvakuran, "Takıma katkı sağladığım için çok sevinçliyim. Bizimkiler su şişesine kimin nereye penaltı attığını yazıp bana söylediler. Bazı oyuncuların nereye attığı belli değildi, inisiyatif aldım" dedi.

CENK: NE PARASI?

Katkı vermeye geldim

∂ Dün siftah yapan Cenk Tosun, "Konu Beşiktaş olursa, para konuşmaya gerek yok. Takıma katkı sağlamaya geldim. Bana da katkısı olacak. EURO 2020'ye fit gitmek istiyorum. Şampiyonluğa inanıyorum, ben de destek için geldim" dedi.

OZZY ESKİSİ GİBİ

Şampiyonluk havası

∂ Oğuzhan Özyakup maçın ardından, "Yarı final için mutluyuz. Konyaspor'un net bir pozisyonunu hatırlamıyorum" derken, "Şampiyonluk için neler gerektiğini biliyorum. Her şeyi doğru yapıyoruz, böyle devam etmeliyiz" açıklaması yaptı.