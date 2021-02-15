Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Gaziantep’i 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini altı maça çıkarıp zirve tırmanışını sürdüren Trabzonspor’da yeni transfer Anastasios Bakasetas’ın performansı parmak ısırtıyor. Bordo mavili takımın, son üç maçta attığı dört golün üçüne imza koyan Yunan oyuncu alınan 9 puanda başrolü oynadı. Karadeniz ekibi bu maçlarda kalesinde gol görmezken zirve yarışına ortak oldu.

Dört maçta üç gol

İmzayı attığı günün ertesinde Beşiktaş’a karşı ikinci yarıda oyuna giren Bakasetas, 29 dakika sahada kaldı. Denizlispor maçında on birde görev verilen Yunan oyuncu takımının tek golünü atarak galibiyeti getirdi. 2-0 biten Y. Malatya maçında takımını öne geçiren Bakasetas, Gaziantep’i de tek golle deviren isimdi. 27 yaşındaki oyuncu ‘nokta transferin’ en güzel örneği oldu.

KIRMIZI HATALIYDI

Nwakaeme özür diledi

∂ Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan özür diledi. Avcı “Yüreğimizi ağzımıza getirdin. Direkt kırmızı görebilirdin, dikkatli ol” uyarısında bulundu.