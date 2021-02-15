Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Dile kolay tam 11 ay 7 gün sonra ilk on birde maça çıktı Mesut Özil. Hatay deplasmanında futbola dönen, Galatasaray ve Başakşehir maçlarıyla ısınma turlarını tamamlayan dünya yıldızı, Karagümrük karşısında as kadroda çıktığı sahaya damga vurdu. Maç eksiğine rağmen klasını konuşturan Mesut, 53 pasta yüzde 96,1’lik isabet yakaladı. Uzatmalara giden kupa maçında 75 dakika görev yapan, Karagümrük karşısında 81 dakika forma giyen Özil, diri olduğu süreçte Fenerbahçe ataklarını başarıyla yönetti.

Yeterli bulmadı

Sahada Ozan Tufan’a yapması gerekenleri gösteren, ilk yarı sonunda Serdar ve Thiam’a pozisyon bilgisi veren Mesut, mütevazı tavrıyla da takdir topladı. Saha içinin yeni lideri, duran topların patronluğu da ele alırken galibiyet sonrası, “Daha çok çalışıp daha iyi olmalıyız” eleştirisi yapmaktan çekinmedi. İkili mücadeledeki 5’te 1’lik başarısı Mesut’un zayıf yanı olarak görülse de, Özil’in performansı Fenerbahçe’nin yarınları için ışık oldu.

Gustavo’yu bekliyor

Yavaş yavaş ısınmaya başlayan Mesut’un özellikle Gustavo’nun da geri dönmesiyle daha yüksek performans sergilemesi bekleniyor.

Taraftar yanında

Fenerbahçe, Thiam’ın gol attığı her maçı kazansa da Senegalli derbide forma şansı bulamadı. Galatasaray’a karşı Samatta’yı tercih eden Erol Bulut’un ilerleyen dakikalarda da Thiam’a şans vermemesi lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Deplasman canavarı

Bir zamanlar Kadıköy’de rakiplerine şans tanımayan Fenerbahçe’nin kalesi çöktü ama sarı lacivertliler bu süreçte deplasman canavarına dönüştü. Fenerbahçe bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlikler 29 puan toplarken sadece Gaziantep’e kaybetti.

Bonus golcü Mame Thiam

Yıldızları solladı

F.Bahçe’nin sezon başında kurduğu kadroda Samatta birinci golcü olarak görülüyor, Tanzanyalı yıldızı Papiss Cisse’nin zorlaması bekleniyordu. Ekseriyetle kanatlarda görev alan Enner Valencia ise bu ikilinin bir numaralı alternatifi olarak görülüyordu. Kasımpaşa’daki 12 gollük performansına rağmen Mame Thiam iyi bir yedek olarak değerlendiriliyordu. Ama iş sahaya geldiğinde kariyerler değil performans konuştu. Thiam takımın en golcü ismi olarak rakiplerini geride bıraktı.

İLK GOLLE KAZANIYOR

Atınca tutulmuyor

∂ Bu sezon 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe ilk golü attığı tüm maçları kazandı. Sarı lacivertliler gol perdesini açtığı 13 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Rize deplasmanında, Trabzon ve Başakşehir maçlarında ise geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi.