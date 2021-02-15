Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim haklı bir galibiyet aldıklarını söylerken, "6-7 maçtır çarşamba-pazar gelen ve devamlı oynayan oyuncularımız var. Alanya maçında yorgun olduklarını gördük" vurgusu yaptı ve "Diğerleri hazır olmalı. Onlara şans verdik. Maçtan bir gün önce açıkladım kadroyu. Sahanın böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyorduk. Mücadele gücü yüksek bir ilk yarı oldu. İlk yarıda helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık" sözlerini kullandı.

Fener'i de yendik!

Fatih Hoca, "İkinci yarı başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. Ondan sonra oyunu bırakmadılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum" derken, "6 maçtır üst üste geliyoruz, 18 puan. Bunun içinde deplasmanlar, önemli maçlar var" sözleriyle Kadıköy'deki F.Bahçe galibiyetine atıfta bulundu. Hoca, genç golcü Kerem için de, "Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız" şeklinde konuştu.

İŞTE O FOTOĞRAF

Gurur duyuyorum

Fatih Terim, "Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan yan yana. İnsan gurur duyuyor" derken, "Şans verdiğim gençlerin bazıları Premier Lig'de oynuyor, bazıları Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da... Kerem Aktürkoğlu da böyle bir yetenek!" ifadelerini kullandı.

Topu zor sürdüler

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı dün sabah saatlerinde başladı. Yağış sebebiyle Türk Telekom'un zemini yer yer kar birikintisiyle doldu. Yapılan çalışmalara rağmen iki takım futbolcuları ağır zeminde çok zorlandı.

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Teröre lanet yağdı

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşları için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünde bulunanlarca teröre bir kere daha lanet yağdırıldı.

F.BAHÇE'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Kirli lobi VAR, şaibe VAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın penaltı isyanlarına sahne olan G.Saray maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı. Sarı lacivertlilerin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.

ONYEKURU'DAN GÜLDÜREN TWEET

Çayını iç Mustafa abii!

Maçın ardından Henry Onyekuru tebessüm ettiren bir tweet attı. Yıldız futbolcu paylaşımında, "Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim Mustafa abiii, çayını iç ve keyfine bak..." ifadelerini kullandı.