Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ne konuk olurken, karşılaşmanın 4. dakikasında Rachid Ghezzal uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Geride kalan 24 maçın 16’sında forma giyen ve yaptığı 10 asistle, asist krallığında zirvede olan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında Rosier’in golüyle 1-0 kazanırken, Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Rosier’in ardından Ghezzal da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk kez gol atmış oldu. Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.