Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ne konuk olurken, karşılaşmanın 4. dakikasında Rachid Ghezzal uzaktan harika bir gol atarak takımını öne geçirdi. Geride kalan 24 maçın 16’sında forma giyen ve yaptığı 10 asistle, asist krallığında zirvede olan Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında Rosier’in golüyle 1-0 kazanırken, Fransız futbolcu kariyerinde ilk kez bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı. Rosier’in ardından Ghezzal da Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle, Beşiktaş forması altında ilk kez gol atmış oldu. Cezayirli futbolcu, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında 62. dakikada yerini Kevin N’Koudou’ya bıraktı.
Asist kralı Ghezzal’dan gol siftahı
15.02.2021 - 17:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 25. haftasında Ankara deplasmanında boy gösteren Beşiktaş’ta Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal 4. dakikada fileleri havalandırırken Beşiktaş forması altında ilk golünü kaydetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süper Lig,Beşiktaş,
767851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/767851.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
11
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
KASIMPAŞA A.Ş.
24
7
5
12
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24
6
6
12
-15
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor 0 - 2 Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük 1 - 2 Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor 2 - 0 Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 0 Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Galatasaray 2 - 1 Kasimpaşa
14.02.2021 16:00
Göztepe 2 - 1 Başakşehir
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
21
11
5
5
16
38
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
11
4
6
15
37
06
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
07
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
21
7
4
10
3
25
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
14
MENEMEN SPOR
21
4
8
9
-14
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor 0 - 3 Altinordu
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 0 Eskişehirspor
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 4 Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay 0 - 4 Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Giresunspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor 2 - 2 Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.