Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta başkent deplasmanı öncesinde huzursuz bir ortam vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sözleşme uzatma konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi ile medya yoluyla mesajlaşmıştı ve bu durumun takımı olumsuz etkilemesinden korkuluyordu. Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu yana kriz ortamlarını yönetmekteki ustalığını bir kere daha gösterdi. Sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası takım ligde 18. sıraya kadar gerilemişti. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağı iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Güçlenerek çıktı

Tecrübeli çalıştırıcı zaman zaman yönetimle arasında soğuk rüzgârlar esecek açıklamalarda bulundu. Her defasında buzları çabucak eritmesini bildi. Beşiktaş'ı ligin en iyi futbolunu oynayan takımı hâline getirdi. Başkent deplasmanı öncesinde ortaya çıkan sözleşme polemiğinin de konsantrasyonunu etkilemesine izin vermedi. Siyah beyazlılar beş eksikle gittiği ve karla kaplı sahada tarihî farkın kaçtığı maçta üç puanı üç golle almayı başardı. Sonuç olarak Beşiktaş sezon başından bu yana olduğu gibi yeni bir zorlu ortamdan daha da güçlenerek çıkmış oldu.

Tosun Paşa sen çok yaşa!

∂ Gençlerbirliği maçında iki gole imza atan Cenk Tosun, eski formunu yakalayacağının sinyallerini verdi. Yıldız golcünün forma giydiği son iki maçta çektiği altı şutun tamamı çerçeveyi buldu. Konyaspor maçında bir şutu direkten dönen, bir golü VAR'a takılan Tosun Paşa, Gençlerbirliği maçında ise çektiği üç isabetli şutun ikisini golle sonuçlandırdı. Cenk Tosun’un gelir gelmez katkı sağlaması takımdaki şampiyonluk inancını pekiştirdi.

YALÇIN'DAN ÜÇ GÜN İZİN

Dinlenme zamanı

∂ Bir hafta içinde üç maça çıkan ve yüksek efor sergileyen Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularına üç gün izin verdi. Bu haftayı ‘Bay’ geçip 26 Şubat’ta Denizlispor’la iç sahada karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına cuma günü saat 12.00’de başlayacak.

Pas pas pas!

Kara Kartal bu sezon Süper Lig'de en fazla başarılı pas yapan takım konumunda. Maç başına ortalama 458 başarılı pas yapan siyah beyazlılar, rakip yarı alanda da yüzde 80,7 pas ortalaması ile ligin zirvesinde. Kara Kartal maç başına yüzde 60 ortalamayla da ligin en çok topa sahip olan takımı olarak dikkat çekiyor.

Gol gol gol!

Beşiktaş son 20 maçında da rakip fileleri havalandırarak bu alanda ligdeki en uzun serinin sahibi olmayı başardı. Bu sezon 53 defa ağları sarsan siyah beyazlılar ligin de en golcü takımı durumunda. Ayrıca 10 gol pası veren Ghezzal, asist kralı. Gol krallığında ise Larin ve Aboubakar on ikişer golle Boupendza’yı (17) takip ediyor.

KARTAL’IN

Gol atanı çok

∂ Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kupada da yarı finale yükselen Beşiktaş, hemen hemen her futbolcusundan gol katkısı aldı. Ligde 53 gol atan siyah beyazlılarda 19 oyuncu gol atarken, toplamda ise 21 futbolcu gole katkı verdi.

Ghezzal kendine geldi

Asistler ondan

∂ Beşiktaş'ın önceki gün oynadığı Gençlerbirliği maçında perdeyi açarak siyah beyazlı forma altında ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, bu sezonki performansıyla dikkati çekiyor. Ghezzal, 17 lig maçında 10 asist ve bir golle önemli katkıda bulundu. Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City’den kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk yarışında takımına önemli katkı sağlarken aynı zamanda parlak günlerine döndü.

Lyon’daki gibi

∂ Son üç sezonda beklentileri karşılamakta güçlük yaşayan Ghezzal, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fiorentina'da 21 maçta forma giyse de bir gole imza atabildi. Bir önceki sezon Leicester’da 23 maçta üç gol atan Cezayirli, 2017-18 sezonunda Monaco da 26 maçta iki gol bulabildi. Ghezzal en iyi dönemini 2015- 16’da Lyon’da 39 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptığı sezonda yaşamıştı. Beşiktaş’ta âdeta küllerinden doğan Ghezzal, takımın değişmezi olmayı başardı.