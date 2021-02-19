Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde Covid-19 vakalarıyla sarsılan Trabzonspor, bu akşam İstanbul deplasmanında Başakşehir karşısına çıkacak. Son olarak önceki gün çıkan testler sonucunda vaka sayısı yediye yükselen Karadeniz ekibinde sakat ve cezalılarla birlikte 10 futbolcu forma giyemeyecek. Bordo mavili takımda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Erce Kardeşler, Marlon, Serkan Asan, Hosseini, Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak Başakşehir maçının kafilesinde yer almadı.

Kağan’ın heyecanı

Takımda özellikle kalede büyük kriz yaşanıyor. Üç kalecisi kadroda olmayan bordo mavililerde eldivenleri 18 yıl, 1 ay, 10 günlük olan Kağan Moradoğlu giyecek. Kağan, takımda Arda Akbulut’a ait en genç kaleci unvanını bir günle eline geçirecek. İstanbul seyahati öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Takımdaki eksikler hiçbir zaman mazeret değil. Başakşehir’in de eksiği çok. Sahaya on bir kişi çıktığımız sürece bahanemiz olamaz” dedi.

Trabzon seri peşinde

Trabzonspor, Başakşehir’in yenmesi hâlinde yedi maçla son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde dokuz maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, son altı maçından galibiyetle ayrıldı.