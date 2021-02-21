Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, A Millî Takım heyecanı yaşıyor. Ay yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Rıdvan'ı mart ayındaki kampa çağırmaya hazırlanıyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı A takım kadrosuna alan ilk isim yine Şenol Güneş olmuştu. 2018-2019 sezonunda siyah beyazlı takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, o sezon 17 yaşındaki Rıdvan'a A takımda süre vermişti.

İki asisti var

Siyah beyazlılarda geçen sezon altı maçta süre alan Rıdvan, bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı aldı. Performans ile beğeni toplayan genç sol bek, son iki haftada sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı. Şu anda takımdan ayrı çalışan Rıdvan Yılmaz'ın, Denizlispor maçına yetişmesi bekleniyor. Performansı son haftalarda artan genç oyuncu ligde forma giydiği son üç maçta iki asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.