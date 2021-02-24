Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın kilit isimlerden Josef de Souza, dünkü idman öncesi flaş açıklamalar yaptı. "F.Bahçe ve G.Saray'la mücadele içerisindeyiz. Trabzonspor da sonuna kadar yarışın içinde olacaktır ama ligin en iyisi biziz" diyen Brezilyalı, "Futbol, saha içinde kaldığı sürece Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir" iddiasında bulundu.

Yolumuz açık

Haftayı BAY geçmelerinin çok iyi geldiğini söyleyen Josef, "Yüksek tempoda oynayan arkadaşlarımıza dinlenme fırsatı doğdu" derken, "Kazanmamız gereken maçları kazandık. Bundan sonra yolumuzun daha açık. Sergen Yalçın çok değerli bir teknik direktör. Hoca’mız herkese şans veriyor" diye konuştu.

Üç büyük istedi

F.Bahçe’de oynadığı dönemde Aziz Yıldırım tarafından bir anda gönderildiğini açıklayan sambacı, "Bu sezon başında F.Bahçe beni tekrar istedi. G.Saray'ın da ilgisi vardı ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarın sevgisini kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

Zorlu dönemeç

Yoğun trafik

Haftayı BAY geçen Beşiktaş, 24 günde tam altı maça çıkacak. Belki de bütün sezonun gidişatını belirleyecek olan dönemeç bu hafta Denizlispor maçıyla başlayacak. Kartal, 2 Mart'ta Yeni Malatyaspor deplasmanına gittikten dört gün sonra Gaziantepspor'u misafir edecek. 14 Mart'ta önce ligde üç gün sonra da kupada rakip Başakşehir olacak. Kartal son olarak 21 Mart'ta Fenerbahçe'yi Vodafone'da misafir edecek.

TOSUN İYİLEŞMEDİ

Aboubakar döndü

∂ Eşi doğum yaptığı için gittiği Portekiz'den dönen Vincent Aboubakar dün yapılan idmana katıldı. Tedavileri süren Rachid Ghezzal ve Montero ise takımdan ayrı olarak bireysel çalıştı. Dizindeki ödem henüz geçmeyen Cenk Tosun da idmanda yer almadı.