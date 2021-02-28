Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig'de Beşiktaş fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar galibiyetleri sürdürerek şampiyonluk iddiasını artırırken, sergilediği ofansif oyunla da hem taraftarlarını hem de futbolseverleri mest ediyor. Hücumcu kimliğiyle bilinen ve ligin en çok gol atan takımı olan Beşiktaş son maçlarda savunmasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Kara Kartal bu özelliğiyle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden çok üstün bir performans sergiliyor. Son maçlara bakıldığında Beşiktaş hem atıyor, hem de yemiyor.

Büyük üstünlük

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe önceliği savunmaya vermesine rağmen son dört maça bakıldığında kalesine en az top gelen ekip, ofansif oynayan Beşiktaş oldu; hem de uzak ara. Galatasaray söz konusu maçlarda 16, Fenerbahçe ise 14 defa kalesinde isabetli şut görürken, Kara Kartal ise sadece dört şuta müsaade etti. Sergen Yalçın'ın ekibi rakip kaleye şut bombardımanına da devam ediyor. Siyah beyazlıların son dört maçta 27 şutu çerçeveyi bulurken, Fenerbahçe 19, Galatasaray 18'de kaldı.

Ara vermediler

Denizlispor sınavını kayıpsız geçen Beşiktaş, salı günü Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlılarda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Montero dışında bütün oyuncular katıldı.

Bitirim ikili

Bu sezon ligde 13'er gole imza atan Aboubakar ile Larin’n performansının değeri Avrupa'nın beş büyük ligine bakıldığında daha iyi anlaşılıyor. Serie A ekibi Inter'in golcüleri Lukaku (17), Lautaro (13) toplamda 30 defa fileleri havalandırdı. Tottenham'da ise Kane ve Son da Aboubakar ve Larin gibi 13'er gol kaydetti. Beşiktaş'ta en son 2001-02 sezonunda İlhan Mansız (21) ve Ahmet Dursun (12) skora en çok katkı veren santrfor ikilisi olmuştu.