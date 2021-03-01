Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed âdeta bulutların üstünde uçuyor. 23 yaşındaki yıldız adayı parçalı formayla çıktığı beş lig maçın rakip fileleri beş defa havalandırırken sarı kırmızılıların yakaladığı çıkışta başrollerden birini aldı. En son Erzurum karşısında bulduğu iki golle takımına üç puanı getiren Mustafa, G.Saray’ın efsane golcülerini de geride bıraktı. Beşte beş yapan Mısırlı golcü, 5 maçlık başlangıçlarına bakıldığında birer gol bulan Drogba ve Falcao, iki gol bulan Elmander ve 4 gol bulan Burak Yılmaz’ı geçmeyi başardı.

2022’ye kalmayacak

Her gün formunun üstüne çıkan Mustafa’nın bonservisini Temmuz 2022’ye kadar alma şansına sahip olan Aslan, bu transferi noktalamak için beklememe kararı aldı. Bir yandan bağış kampanyası sürerken bir yandan da kasasına transfere harcayabileceği miktarı netleştirecek olan sarı kırmızlı yönetim mayıs ayından önce kulübü Zamalek’e 4 milyon dolar ödeyerek golcünün bonservisini alacak. Mustafa Muhammed’in de Galatasaray yönetimi ve teknik heyetle yaptığı görüşmede İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve bir an önce bonservisinin alınmasının istediği öğrenildi. Ki bonservisinin alınması performansı da olumlu yansıyacak.

Albayrak’tan bağış mesajı

Erzurumspor maçı sonrası Mustafa’nın gösterdiği müthiş performans sonrası bir taraftarın sosyal medyadan yaptığı “Golcü oyuncunun bir an önce bonservisi alınsın” çağrısına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak cevap verdi. Albayrak “Hemen bağış kampanyamıza katıl” ifadesini kullandı.