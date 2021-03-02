Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç’un özetlediği gibi yaşandı her şey; iki günde yerden yere vurulan Erol Bulut, iki günde göklere çıkmayı başardı. Taraftarın kalemini kırdığı genç teknik adama yönetim sahip çıktı. Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun desteğini alınca kafası rahatlayan Erol Bulut, tamamen takıma odaklandı. Koç ile Belözoğlu’nun konuşmaları takımı yukarı çekerken, Bulut da gereken dokunuşları yaptı.

Radikal dokunuşlar

Trabzonspor’u doğru analiz eden Erol Bulut, sadece oyun mantalitesini değiştirmedi, aynı zamanda kadroda radikal değişiklikler yaptı. Caner’i İstanbul’da bırakan, Ozan’ı yedek soyunduran Bulut’un sahaya sürdüğü on bir hocanın bütün isteklerini en doğru şekilde yapabilmek için çabalayan oyunculardan kuruluydu. Szalai kırk yıllık sol bek gibi oynadı, Sosa eski günlerinden esintiler sundu, Mert Hakan da futbolu hatırladı.

Devamı gelmeli

Sahaya sürdüğü on birler kadar yaptığı değişikliklerle de eleştiriliyordu Erol Bulut. Bu defa Hoca’nın hamleleri sonuç getirdi. Hem kendisine hem de takıma kredi kazandıran galibiyet sonrası oyuncularına teşekkür eden Erol Bulut, “Oynamamız gereken futbol bu. Bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Şimdi sıra Antalya maçını kazanmakta. Bunu başaramazsak bu galibiyetin anlamı olmaz” diyerek seri beklentisini vurguladı.

Gustavo sahaya indi

Fenerbahçe’nin dört gözle yolunu gözlediği Luiz Gustavo, saha çalışmalarına başladı. Takımdan ayrı program dâhilinde idman yapan Brezilyalı yıldızın hafta içinde oynanacak Antalyaspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Sambacı hafta sonundaki Konya maçına saklanacak. Tedavisi biten İrfan Can Kahveci’nin ise Antalya maçında kadroda olması bekleniyor.

GÖNÜL GAZLADI

Vazgeçmek yok!

∂ Trabzonspor maçının devre arasında Gökhan Gönül’ün yaptığı soyunma odası konuşması galibiyette etken oldu. İlk yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren Gökhan’ın “Biz bu maçı savaşarak kazanacağız, vazgeçmek yok!” sözleri takımı ateşledi.

TANGO BAŞLADI

Hoş geldin Sosa

∂ Virüs ve sakatlık gerekçesiyle bir türlü bekleneni veremeyen Sosa, son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Göztepe karşısında 12,5 kilometrelik koşu mesafesiyle dikkat çeken 35’lik tangocu, Trabzonspor karşısında da takımı âdeta maestro gibi yönetip alkış aldı.