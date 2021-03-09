Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, son iki maçında beş puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı kırmızılılar daha önce yakaladığı sekiz maçlık galibiyet serisinin bütün avantajını da kaybetti. Maç eksiği olan lider Beşiktaş’ın iki puan gerisine düşen Aslan’da, Fatih Terim oyuncularının inancını kaybetmemesi için yoğun uğraş içerisinde. Tecrübeli teknik adam daha önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtirken, şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini üstüne basa basa vurguladı. Ki dün yapılan antrenman öncesi takımla toplantı vardı.

Bu son olsun

Terim, “Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha önümüzde 12 maç ve alınacak 36 puan var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek, rakiplerimiz de kaybedecek. Ama bizim puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bütün kredimizi harcadık. Uzun uğraşlar sonrası elde ettiğimiz avantajı yine kendi ellerimizle verdik. Yine yapabiliriz. Daha çok çalışıp, daha çok mücadele etmeliyiz. En önemlisi de şampiyon olacağımıza inancımızı kaybetmemeliyiz. Sivas karşısındaki oyunumuzu geliştirip, üstüne gitmeliyiz. Bireysel hatalar artık son bulmalı. Bundan sonraki haftalar için herkes daha da dikkatli olmalı, bu son olsun’’ ikazında bulundu.

EN AZ İKİ HAFTA YOK

Donk’ta yırtık çıktı

∂ Sivasspor karşısında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Ryan Donk’un dün yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileğinde ikinci derece zorlanma ve kısmi yırtık tespit edildi. 34 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken sahalardan en az iki hafta uzak kalması bekleniyor.

FARKLI BİR ON BİR

Değişim yolda

∂ Galatasaray’da rotasyon yine kapıda. Fatih Terim’in Kayseri mücadelesine farklı bir on birle çıkmayı düşündüğü öğrenildi. Yaptığı hatalarla ön plana çıkan Linnes’in yerine Yedlin’e forma verilmesi planlanırken, orta sahaya da tekrardan Emre Kılınç’ın dönmesi bekleniyor.

ASLAN Ara vermedi

Galatasaray Kayserispor maçının hazırlılarına ara vermeden başladı. Sivas karşısında tam süre alan isimler yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise çift kalede taktik çalıştı. Sarı kırmızılıların idman boyunca bir hayli neşesiz oldukları ve çalışma boyunca ağızları bıçak açmadığı öğrenildi.