Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonluk yarışında heyecan yine doruğa yükseldi. Fenerbahçe 89'da gelen golle 'Yarış daha bitmedi' dedi. Heyecan dolu maçta ilk yarı neredeyse tamamen sarı lacivertlilerin yarı sahasında geçti. Siyah beyazlılar, Josef ve Ghezzal'ın oyun kuruculuğunda kapalı savunmayı açamadı. Ljajic'in varlığıyla yokluğu belli değildi. Fenerbahçe'nin orta alandaki beş isminden sadece Gustavo defansif özellikleri olan isimdi ama Samatta bile savunma elemanı gibi oynayınca 4-6-0'a yakın bir diziliş ortaya çıktı.

Gol kızıştırdı

İlk yarıda her iki takım da ikişer defa gole yaklaştı. Bu pozisyonlarda Altay yine kalesinde devleşirken, Fenerbahçe'nin hücumcuları çerçeveyi bulamadı. Beşiktaş'ın ikinci yarıda golü erken bulmasıyla şampiyonluğa havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fenerbahçe mecburen hücumu düşünmeye başladı. Daha fazla boşluk bulan Beşiktaş, Aboubakar'la iki net pozisyondan faydalanamadı, ikisinde de Altay gole izin vermedi.

Taktik savaşı

Son 20 dakikada yapılan değişikliklerle iki hocanın taktik savaşı daha da belirginleşti. Sosa'nın 90'a giden frikiğinde Ersin'in kurtarışı çok kritikti. Son bölümde sarı lacivertliler yüklendikçe yüklendi. Siyah beyazlılar da her an farkı 2'ye çıkarabilecek gibiydi. Ozan'ın muhteşem golünden sonra Fenerbahçe öne geçebilecek iki fırsat da buldu ama maç 1-1 bitti. Bu sonuçla bir maçı eksik olan Beşiktaş, farkı daha da açarak şampiyonluk için çok büyük bir avantaja sahip olma şansını teperken, Fenerbahçe yarışa tutundu.

İKİ TAKIM İÇİN DE...

Seri sonu

∂ Vodafone Park’taki derbide kazanan yok. İki takım adına ise seri sonu durumlar söz konusu. Son altı maçını kazanan Beşiktaş’ın serisi biterken son dört deplasmanında galip gelen Fenerbahçe de buna nokta koydu!

YİNE GOLÜNÜ ATTI

Fenersever Vida!

∂ Derbide siyah beyazlıların tek golünü kaydeden Domagoj Vida, Fenerbahçe’ye karşı kariyerinde üçüncü golünü kaydetti. Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu bu sezon ise ligde dördüncü golüne ulaştı.

REKORA ORTAK

Ozan Tufan ‘Sow’ yaptı

∂ Kanarya’da sonradan oyuna giren ve harika bir gole imza atan Ozan Tufan, Beşiktaş’ı iki maçta da boş geçmedi. Tufan, bir sezonda Beşiktaş’a üç gol birden atarak 2012-13 sezonunda Sow’un rekoruna ortak oldu.

SEYİRCİ YASAĞI YOK GALİBA!

Derbide Vodafone Park tribünlerinde çok sayıda seyircinin yer alması sosyal medyada birçok taraftar tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı taraftarlar “Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?” yorumunda bulunurken, “Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?” ifadeleri kullanıldı. Daha önce F.Bahçe-G.Saray arasında da benzer görüntüler yer almış, seyircilerin sağlık çalışanları olduğu ifade edilmişti.