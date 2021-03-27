Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın yükselen yıldızı Uğurcan Çakır'ın taliplileri gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya transferi dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha önce de Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi. Devre arasında stopere Schalke'den Ozan Kabak'ı alan Liverpool, kalesini de Uğurcan Çakır'a emanet etme niyetinde.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği aktarıldı.

DEĞERİ 16 MİLYON EURO OLDU

2019 yaz döneminde Transfermakt'ta değeri 750 bin Euro olan Uğurcan Çakır, şimdilerde 16 milyon euro değere ulaştı. Liverpool'un Uğurcan için yaklaşık 20 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.