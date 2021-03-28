Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da devre arasının en sıcak gündemi yeni sezon transferleri ve yapılanması... Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporuna göre hareket eden yönetimin önceliği Edin Visca. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın çok değer verdiği isimlerden olan Boşnak oyuncu için ülke basınından da dikkat çekici yorumlar geldi. Sport-1’in iddiasına göre Edin Visca bordo mavili takımda ve yeni sezonun taktik planlaması da az çok belli.

Ekuban teklife bağlı

Boşnakların öngörüsüne göre “Abdullah Avcı eski öğrencisi, Edin Vısca'ya sağ kanatta yer verip sol kanatta da Nwakaeme'yi oynatarak hücumunu hızlandırmayı planlıyor. Visca, Trabzonspor'a transfer olursa, şu anda sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban başka bir pozisyona kayacak. Ganalı oyuncu 10 numarada veya önde görev alacak” şeklinde. Ancak Ekuban’ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise tekliflere bağlı.

Sakatlar iyiye doğru

Bordo mavililerde millî ara sonrasında oynanacak DG Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Hüseyin Türkmen takımdan ayrı düz koşu yaparken Anders Trondsen de bir süre takımla çalıştıktan sonra bireysel idman yaptı. Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür de salonda çalışmalarını sürdürdü.