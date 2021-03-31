Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

F.Bahçe Başkanı Ali Koç önceki geçtiğimiz sezonlarda Fernandao, Giuliano, Josef, Elif Elmas ve Vedat Muriç gibi isimleri satarak kadro revizyonu yapmıştı. Yeni takviyeler planlayan sarı lacivertlilerin bu seferki anapara kaynağı ise Ozan Tufan. Özellikle millî takım performansıyla Avrupalıların dikkatini çeken Ozan için kulübe teklif yağıyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve Rusya'dan talipleri olan Ozan'ın gönlü Premier Lig'den yana.

En ciddisi Crystal

İngiltere'den Leicester City, Everton ve Crystal Palace, Almanya'dan Werder Bremen, İspanya'dan Real Sociedad ve Rusya'dan Spartak Moskova'nın resmen talip olduğu Ozan Tufan için masaya konulan en yüksek rakam 15 milyon avro. Daha önce 13 milyon avroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalan Crystal Palace, millî yıldız için fiyat yükseltti. Ancak sarı-lacivertliler EURO 2020 sonrası 20 milyon avroluk bonservis hedefliyor.

FITIK AMELİYATI OLDU

Geçmiş olsun Sadık

Fenerbahçe’nin savunmacısı Sadık Çiftpınar dün Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdi. Sarı lacivertli kulüp tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE

Yardımcı Sözer

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına Erdinç Sözer getiriliyor. Teknik heyette pro lisans sahibi bir çalıştırıcı bulundurmak zorunda olan sarı lacivertli takımda böylece Tahir Karapınar altyapıdaki görevini sürderecek.