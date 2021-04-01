Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hepimiz kahrolduk

Dünya Kupası Elemeleri yolunda Hollanda ve Norveç’i geçen A Millî Takım (Bizim Çocuklar), Letonya beraberliğiyle üzmüştü. Aslında genel puan durumuna bakıldığında liderdik ama yine de üzerimizde bir burukluk oluştu Türk halkı olarak. Millî oyuncularımızdan Hakan Çalhanoğlu’nun açıklamaları da aslında her şeyi özetledi, hislerimize tercüman oldu. Milan’daki gururumuz sosyal medya hesabından “Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki, çalışmayı bırakacağız. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

İnanıyoruz umutluyuz

Son aldığımız sonuç negatif olsa da aslında bu ay yıldızlı ekip bize yarınlar adına çok umut verdi. Hem sahada hem de sözlü. Teknik direktör Şenol Güneş’in “Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak üst üste iki turnuvada oynayacak bu oyuncular. Başarılar yeni neslin futbola ilgisini artıracaktır. Bu da istihdamı artıracaktır. Bu çocuklar gelecek nesiller için rol model olacaktır. Türkiye futbolcu yetiştirir, hoca yetiştirir. Birbirimizi yemeden yaparsak başarırız” sözleri fotoğrafı çok özetler nitelikteydi. Çünkü bir olmuş, beraber olmuş, birlikte üzülen birlikte sevinen bir takım olmanın hem iç huzuru hem de özlemi vardı.

NİÇİN BÖYLE OLDU?

Koronavirüs darbesi

Letonya maçının en iyilerinden olan Mert Müldür’ün deyimi ile “Git Hollanda ve Norveç’i yen, Letonya ile berabere kal!" Yorum çok net. Peki neden böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadro tercihleri eleştiri alsa da en büyük etken sekiz oyuncuda koronavirüs vakasının görülmesi ve artı yorgunluk olarak değerlendirildi.

ÖNÜMÜZ AÇIK

Eylülde bu iş bitebilir

Evet Letonya beraberliğine üzüldük ama Eylül ayındaki maçlarımız ile Dünyalar bizim olabilir. 11 Haziran’da Euro 2021 organizasyonunda ilk sınavını İtalya önünde verecek olan Türkiye, Eylül’de üç maçlık bir Dünya Kupası Elemeleri maçlarına çıkacak. Buradan alacağımız en az 7 puan (3+3+1) bize büyük avantaj sağlar. Özellikle Hollanda’ya yenilmememiz çok önemli.

EYLÜL SINAVLARI

1 Eylül: Türkiye-Karadağ

4 Eylül: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül: Hollanda-Türkiye

İLK İKİ MAÇA GÖRE

Rakamlara ters düştük

Türkiye’nin galip bitirdiği Hollanda ve Norveç maçları ile puan kaybettiğimiz Letonya mücadelesinin istatistikleri şaşırtıcı. 4-2’lik Hollanda maçında topla oynamamız yüzde 34, sekiz şutta beş isabet ve dört gol var. 3-0’lık Norveç mücadelesinde topla oynama yüzde 42, on şutta üç isabet ve üçü de gol. Peki ya Letonya? Topla oynama yüzde 64, şut on yedi, isabetli şut sekiz ve gol üç.