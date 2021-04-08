Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Rakiplerinin kaybettiği haftada aldığı Denizli galibiyetiyle şampiyonluk umutlarını tazeleyen Fenerbahçe, Malatya'dan rövanşı alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Denizli karşısında ikinci yarıdaki oyundan memnun olan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Tempoyu artırarak devam edeceğiz. Rakiplerimizden daha çok koşacağız, daha çok savaşacağız. Kolay maç yok ama zoru kolaya çevirmek bizim elimizde" oyuncularından galibiyet istedi.

Kaybetmek yok

Kazanma alışkanlığının önemine vurgu yapan Emre Belözoğlu, "Denizli karşısında aldığımız galibiyetle bir adım attık. Şimdi devamını getirmemiz gerek. Biz kazandıkça rahatlayacağız, rakiplerimizin ise üzerlerindeki baskı artacak. Bu takım bu sezon yenilgi yüzü görmeden şampiyonluğa ulaşabilir. Tek yapmamız gereken biraz daha fazla mücadele. Ben size inanıyorum sözleriyle" oyuncularını motive etti.