Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Son haftalarda aldığı kötü sonuçların yaralarını sarmak isteyen Galatasaray, Karagümrük karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor. Zirvede son iki haftada Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin de yaşadığı kayıplar sonrası Aslan, evinde iki hafta sonra tekrar üç puanla tanışmak ve aradaki farkı azaltmak arzusunda. Hatay mağlubiyeti sonrası oyuncularına net mesajlar veren teknik direktör Fatih Terim, kalan dokuz maçlarını da kazanıp şampiyonluğa ulaşmayı takımına hedef olarak belirledi. Bu yönde motivasyon oluşturmak için yoğun mesai harcayan tecrübeli çalıştırıcı oyun planındaki eksikleri de futbolcularına hafta boyunca ezberletti.

Yine eksikler çok

Hatay ve Rize maçlarında kalesinde yedi gol gören Cimbom’da Terim bu konuyla da ilgili çözümler tasarladı. Geçtiğimiz hafta forma cezalı olan Yedlin, Luyindama ve Marcao’ya tekrar forma verecek olan Fatih Hoca ayrıca Saracchi’nin yerine de Emre Taşdemir’i ilk on birde başlatarak savunma hattını komple değiştirecek. Annesinin cenazesi için ülkesine giden Onyekuru’nun yanı sıra kadronun değişmez isimlerinden Taylan Antalyalı hasta olduğu için Karagümrük maçında yer alamayacak. Önemli eksiklerin olduğu zorlu mücadelede Terim, Arda’yı ortaya çekip Feghouli’yi yeniden kanatta oynatacak.

EMRE KILINÇ HAZIR

Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla tamamlayarak zorlu mücadelenin başlangıç saatini beklemeye geçti. İdman önce bütün takıma ve millî takımdan hasta dönen Emre Kılınç’a Covid-19 testi yapıldı. Millî oyuncunun sonucu negatif çıkarken oynamasında bir engel kalmadı ancak idman eksikliği bulunuyor.

TFF ŞİKÂYETÇİ

Recevik’e soruşturma

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik hakkında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. TFF’nin Antalya maçında kendilerine küfrettiği gerekçesiyle davacı olduğu Recevik, önümüzdeki günlerde “şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılacak. G.Saraylı yönetici, maçtaki hakareti sebebiyle PFDK’-dan 45 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 500 lira para cezası almıştı.