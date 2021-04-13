Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş adım adım şampiyonluğa yaklaşırken, Sergen Yalçın her geçen gün kendisini ispatlıyor, farkını ortaya koyuyor. En çok gol atan, en çok galibiyet alan, en az yenilen, en fazla oyuncusu gol atan, altı pastan en çok gol atan, ceza sahası dışından en çok gol atan, açık oyunda en çok gol atan, kontradan en çok gol atan, kafayla en çok gol atan takım olan Beşiktaş'ın hocası için sezon başında söylenen sözler unutulmuş değil. Tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş'ın teknik direktörü olması için yetersiz olduğu ve gönderilmesi gerektiği söylenmişti. Hatta Başakşehir maçı öncesi "Bırakacak" bile denildi.

Şov yapıyor

Başarılı çalıştırıcı bunlara sahada öyle cevaplar verdi ki kendisini eleştirenlerin yüzlerini kızarttı. Takımın bitime sadece sekiz maç kala bir maç eksiğine rağmen 4 puan farkla lider olması tokat gibi bir cevap. Ama Sergen Hoca zirvedeki yalnızlığı müthiş detaylarla süsledi, futbolculuğunda olduğu gibi şov yaptı. Ligin en iyi futbol oynayan takımı haline getirdiği Beşiktaş'ta yüzde 68'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Böylece Beşiktaş'ın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör olarak tarihe geçti. Aynı zamanda Beşiktaş kariyerinde şu ana kadar 2,14'lük bir puan ortalaması elde etti.

ERSİN’E DESTEK

Nazarlık olsun!

∂ Erzurum deplasmanında hatalı bir gol yiyen Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na hem yönetim hem de taraftar sahip çıktı. Kulüpten yumruk emojisi ile birlikte Ersin Destanoğlu paylaşımı yapıldı. Siyah beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan yaptıkları "Bu gol nazarlık olsun. En iyi kaleciler bile böyle goller yer" şeklindeki yorumlarla genç kaleciye destek verdi.

HİSSELER FIRLADI

Borsada da uçuyor

∂ Beşiktaş'ın şampiyonluğa iyice yaklaşmasıyla Borsa İstanbul'da hisseleri güne yükselişle başladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon-spor'un ise hisseleri ise düşüş gösterdi. Siyah beyazlıların hisselerinin artışı yüzde 9,93’le oldu. Beşiktaş'ın değeri de 2,68 milyar lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Sezon başında Beşiktaş'ın değeri 750 milyon liraydı.

SEZON BAŞINDA YALÇIN’A YAPILAN ELEŞTİRİLER...

∂ Kurtar bizi Sergen Yalçın’dan İstifa et Sergen Yalçın’a...

∂ Sergen’cim, Beşiktaş hocalığı sana 3-4 gömlek büyük...

∂ Beşiktaş’ın Sergen Yalçın macerası kısa sürecek gibi...

∂ Giden kim? Burak Yılmaz! Peki gelen kim? Larin!..

∂ Sergen Yalçın basbayağı takımı sabote ediyor...

∂ Sergen Yalçın büyük oyuncuydu ama her büyük oyuncu da büyük hoca olacak diye bir şey yok gördüğümüz gibi...

∂ Böylesi büyük hataların da bir karşılığı olmalıdır ne dersin Sergen Hoca’m?..

∂ Kadroluk falan bir şey yok. Sergen açık ara son 15 yılda gördüğüm en kötü hoca...

Rekorlar paramparça

Lider Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson 4 gol ve 7 asitle kariyerinin zirvesini yaşıyor. Ghezzal son 10 yılın en çok asist yapan ismi. İki asist daha yaparsa Quaresma'nın rekorunu kıracak. Bu sezon 15 golü bulunan Larin eğer bir defa daha fileleri havalandırırsa futbol hayatının en golcü sezonuna ulaşacak.