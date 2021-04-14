Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş kalan sekiz maç öncesi liderliğini perçinleştirmişken santrfor hattında yaşanan gelişmeler şampiyonluğa odaklanan camiayı strese soktu. Erzurum deplasmanında ağır bir sakatlık geçiren Cenk Tosun ameliyat edildi ve sezonu kapattı. Ara transfer döneminde Everton'dan kiralanarak yuvaya dönen millî futbolcu, Aboubakar'ın boşluğunu kapatması için kadroya dâhil edilmişti. Çıktığı iki maçta üç gol atıp bir de asist yapan Cenk Tosun ne kadar isabetli bir transfer olduğunu göstermişti ki, çok şanssız bir sakatlık yaşadı.

Abou hasret kaldı

Cenk Tosun'un sakatlanması yetmezmiş gibi Aboubakar'dan gelen haberler de can sıkıcı. Siyah beyazlıların ligde Larin'le birlikte en golcü ismi olan Kamerunlu yıldız dün yapılan idmanda da takımla birlikte çalışmadı. Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında forma giyemeyen Aboubakar'ın bu hafta sahalara dönmesi öngörülüyordu ancak Ankaragücü karşısında da sahaya çıkmasının zor olduğu öğrenildi. Millî takımdan sakat döndükten sonra formaya hasret kalan yıldız oyuncunun da moralinin bozuk olduğu bildirildi.