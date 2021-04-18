Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Göreve geldiği günden bu yana kriz durumlarındaki manevralarıyla takım üzerinde olumlu etkiler bırakan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün yine mesaideydi. Uzun süredir karşılaşmalardan önce takımı tesislerden uğurlamayı gelenek hâline getiren siyah beyazlıların patronu dün de Ümraniye'deydi. Takımın antrenmanı öncesinde önce teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşen Başkan Çebi, daha sonra futbolculara bir konuşma yaparak moral verdi.

Terim mi, Emre mi?

Bütün avantajların kendilerinde olduğunu söyleyen siyah beyazlı kulübün başkanı, "Sezon başında farklı bir şekilde lider olarak kalan haftalara gireceğiz deseydik bize inanmazlardı. Ama geldiğimiz noktada durum bu. Ligde en iyi futbolu oynayan sizsiniz. Sizden iyi bir takım yok. Buraya birlikte geldik, şimdi bizi şampiyon yapacak olan sizsiniz ve başaracaksınız" sözlerini kullandı. Oldukça morallenen siyah beyazlı futbolcular Başkan'ın bu sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

GERİLME VE ÖDEM

Oğuzhan üç hafta yok

A.Gücü maçında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup'tan gelen haberler kötü. Sağ alt baldırında gerilme ve ödem edilen Oğuzhan’ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Şükür Aboubakar!

Beşiktaş'ta beklenen güzel haber geldi ve Aboubakar takımla çalışmalara başladı. Kamerun Millî Takımı'ndan sakat dönmesinin ardından son dört maçta takımdaki yerini alamayan yıldız oyuncunun yokluğu ciddi şekilde hissedilmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın salı günü deplasmanda oynanacak Sivasspor maçında Aboubakar'ı ilk on birde başlatması bekleniyor.