Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmada da galip gelemeyen Trabzonspor, ligde oynadığı son iki maçı nı da kaybeden Atakaş Hatayspor'u misafir etti. Üç puan hasretini sona erdirmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkan Abdullah Avcı'nın takımı son dakikasına önde girdiği maçta yine iki kritik puan bıraktı.

Tempo düşüktü

Bir hayli düşük bir tempoya sahne olan mücadelede ilk gol pozisyonu yedinci dakikada geldi. Riberio'nun kafa vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. 22'de maçtaki ilk isabetli şutunda Djaniny ile golü bulan Trabzonspor bu golün ardından oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

Penaltı tekrarı

Her iki takımın ikinci yarıda da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı maçta skoru değiştiren gol son dakikada geldi. Boupendza'nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Diouf topu kaleci Uğurcan'a nişanladı. VAR kontrolünün ardından tekrarlanan penaltıyı bu defa Boupendza kullandı ve puanlar paylaşıldı.