Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Devre arasında 2 milyon avroya transfer edilen adı çok duyulmamış bir stoperin, yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin en parlak ismi olacağını kimse tahmin edememişti. Ancak 22 yaşındaki Macar savunmacı Attila Szalai, sadece sergilediği başarılı performansla değil, yürekten oyunuyla da Fenerbahçelilerin gönlüne taht kurdu. Kısa sürede alevlenen bu büyük aşkın nasıl devam edeceğine ise yönetim karar verecek. Zira Szalai'yi benimseten oyunu radara yakalanmasının da sebebi.

Fener tok satıcı

Premier Lig'den Leicester, Newcastle ve Aston Villa, Serie A'dan Lazio ile Napoli, Attila Szalai'yi renklerin bağlayabilmek için yarışta. Tamamen işine konsantre olan genç Macar ise Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Ancak sarı lacivertliler gelen teklife göre hareket edecek. Macar basını Fenerbahçe'nin Szalai için kapıyı 25 milyon avrodan açtığını yazarken, oyuncunun gerçek değerinin EURO2020'de belli olacağını vurguladı.

EN VERİMLİ TUFAN

Ozan kendini aştı

Adı Avrupa devleriyle anılan Ozan Tufan kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. Ozan, 31 lig maçında 5 gol, 9 asistlik performans sergileyerek 14 gole katkı sağladı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen millî yıldız, "Gol atmak, asist yapmak güzel ama takım kazanırsa benim performansımın bir önemi oluyor. Öncelik takım" dedi.

Lemos'u sildi

Son iki maçta kadroya alınmayan Lemos kulüp aramaya başladı. Anadolu takımlarının istediği Uruguaylı stoper, Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamak istemiyor. Lemos İspanya'ya dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler, 2023'e kadar olan sözleşmesi olan oyuncuyu kiralamayı planlıyor.